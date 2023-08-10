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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"سوسة" قائما بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية و"مصطفى" نائبا للشئون الأكاديمية

جانب من المجلس
جانب من المجلس

وافق الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية على قرارات الأكاديمية والإدارية وذلك فى إطار خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية.
جاء ذلك خلال رئاسة " السعيد " اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الاسبق ، والدكتورة ميرفت الديب الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها ، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق ، وعبر تقنية الـTeams  الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ.
وتضمنت القرارات تكليف الدكتور جمال سوسة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى ورئيس جامعة بنها السابق للقيام بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية حتى ٣١/٧/٢٠٢٤، وتكليف الدكتور سليمان مصطفى الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، حتى ٣١/٧/٢٠٢٤، وكذلك تكليف سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنها السابق للقيام بأعمال أمين عام جامعة بنها الأهلية وأمانة سر مجلس الأمناء حتى ٣١/٧/٢٠٢٤.
من ناحية أخرى وجه مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الشكر للدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية بجامعة بنها الحكومية على على ما قدمه خلال فترة عمله قائما بعمل أمين عام الجامعة الأهلية.

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جامعة بنها الاهلية جامعة بنها مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد محافظ القليوبية

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