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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة هائلة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا إلى أوروبا

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

كشفت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عن قفزة هائلة في بيانات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا انطلاقا من شمال أفريقيا.

وأكدت "فرونتكس" ارتفاع نسبة الهجرة الغير شرعية من شمال أفريقيا، ولا سيما تونس وليبيا، إلى أوروبا بنسبة 115% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2023، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وقالت الوكالة إن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا منذ بداية 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.

وأكد البيان أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ العام 2017. وذكر: "تلك هي الحصيلة الأعلى المسلجة مقارنة بالفترة نفسها منذ العام 2017. يظل مسار منتصف البحر المتوسط المسار الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا".

وسبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن مسار البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون غير الشرعيين من ليبيا وتونس إلى جنوب أوروبا، هو المسار الأكثر فتكا بالمهاجرين مع تسجيل أكثر من ألفي حالة وفاة بينهم منذ بداية العام 2023.

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