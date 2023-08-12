تدريب 152 طبيبا وممرضا وفنيا على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى ببني سويف

عقدت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، حيث عقدت إدارة مكافحة العدوى برئاسة الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى ، عدد من الدورات التدريبية لعدد ١٥٢ متدرب من أطباء وتمريض وفنيين في الفترة من 7 أغسطس حتى 10 اغسطس ٢٠٢٣ على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى في المستشفيات والإدارات الصحية وترصد العدوى المكتسبة.



يأتي ذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف برفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية.

وقام بالتدريب أعضاء فريق مكافحة العدوى بالإدارة الدكتورة دوريس عادل ، والدكتور محمد عبد الغفار الدكتورة سحر احمد علي، وسميره صلاح إدارة مكافحه العدوي بمديرية الصحة ببني سويف.

366816702_678168211004110_6033747780014359521_n