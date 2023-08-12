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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 152 طبيبا وممرضا وفنيا على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى ببني سويف

صدى البلد

عقدت مديرية الصحة ببني سويف  بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، حيث عقدت إدارة مكافحة العدوى برئاسة الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى ، عدد من الدورات  التدريبية لعدد ١٥٢ متدرب من أطباء وتمريض وفنيين في الفترة من 7 أغسطس حتى 10 اغسطس ٢٠٢٣ على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى في المستشفيات والإدارات الصحية  وترصد العدوى المكتسبة.

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يأتي ذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف برفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية.

وقام بالتدريب أعضاء فريق مكافحة العدوى بالإدارة الدكتورة دوريس عادل ، والدكتور محمد عبد الغفار الدكتورة  سحر احمد علي، وسميره صلاح إدارة مكافحه العدوي بمديرية الصحة ببني سويف. 

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الدكتورة سحر الدكتور محمد يوسف ببنى سويف بني سويف مديرية الصحة ببني سويف وكيل وزارة الصحة والوادي المتصدع وزارة الصحة مكافحة العدوى مديرية الصحة

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