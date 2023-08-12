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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيسها.. بلاك تيما تحيى حفلا 19 أغسطس

بلاك تيما
بلاك تيما

تحيى فرقة بلاك تيما حفلًا غنائيًا يوم 19 أغسطس الحالى بالجامعة الأمريكية بوسط البلد وذلك بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيسها.

وتخطف بلاك تيما مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة،  منها "بحار" و"إيه يعني" و"زحمة" و"لون الكاكاو".

فرقة بلاك تيما

وعبّر الفنان أحمد بحر، عضو فريق “بلاك تيما”، عن حبه للكينج محمد منير قائلاً: "إحنا من جمهور محمد منير وهو اللى علمنا الموسيقى بشكل غير مباشر، بيدينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

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وأضاف أحمد بحر، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه لأن محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى الإسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".

وصعد منير على خشبة المسرح مرددا أغنية " هيلا" وسط عاصفة من هتافات الآلاف ممن رددوا أكثر من مرة "الكبير كبير بنحبك يا منير"، بعدها حرص علي تحية الجمهور، خاصة أبناء الإسكندرية، وأهداهم أغنية قريبة من قلبه وقلوبهم وهي "يا اسكندرية بحرك عجايب" وسط تصاعد المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

الجامعة الأمريكية فرقة بلاك تيما أغانى بلاك تيما فريق بلاك تيما بلاك تيما

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