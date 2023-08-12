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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  بخطة عاجلة لمواجهة  التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات وخاصة مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم وادى لظهور اوبئة في مجال الصحة كما اثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول مما تسب  في نقص الغذاء،  وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية  عالميا مما اثر على الدول النامية والافريقية ومن بينها مصر، وهو ما اثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة واثر على  أسعار السوق.

واكد عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين  ان الاثار المناخية اثرت ايضا على مصادر الطاقة مع زيادة الاستخدام  وزيادة الطلب على العرض، وهو ما يترك اثر اقتصادي حيث كان الدول الافريقية الاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والاكثر تضررا خاصة مع اثار الحرب الروسية الأوكرانية.

واشار الى أن تقرير "فاروس" المتخصص في الشئون الأفريقية كشف تأثير كبير للتغيرات المناخية على محاصيل بعينها  مثل الكاكاو والبن  وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته بالإضافة للتأثير على المحاصيل الزراعية في  مصر وبعض الدول الافريقية مما يزيد من حجم ازمة الغذاء والحبوب مع استمرار اثار الازمة الروسية الأوكرانية.
وشدد عوض الله الى ان مصر حذرت خلال قمة المناخ cop 27  التي عقدت بشرم الشيخ في مصر من الاثار السلبية للمتغيرات الدولية  كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يزيد من ازمة الغذاء العالمية  وهو ما يستوجب قيام الدول الكبرى  لتنفيذ مسئولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الاكثر تضررا من اثار التغيرات المناخية.

تغير المناخ مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة الطاقة مصر

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