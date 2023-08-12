إضافة دواء شهير لعلاج ألم العضلات والعظام لجدول المخدرات.. تعرف عليه

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية قرار جديدا جاء نصه: بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )127( لسنة 1955؛ - وعلى القانون رقم )182( لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته؛ - وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم )151( لسنة ،2019 ولائحته التنفيذية؛ - وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛ - وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ - وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988؛ - وعلى القرار الوزاري رقم )172( لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛ - وعلـــى فتـــوى الجمعيـــة العموميـــة لقســـمي الفتـــوى والتشـــريع بمجلـــس الدولـــة ملـــف رقـــم 634/1/58 بجلســـة: 2021/08/07؛ -وعلى قرار لجنة تقييم المستحضرات المخدرة والمؤثرات على الحالة النفسية المنعقدة بتاريخ: 2023/4/5؛ - وعلـى توصيـات اللجنـة الثلاثية المشـكلة مـن ممثلـي هيئـة الـدواء المصريـة، ووزارتـي العـدل والداخليـة، المنعقـدة بتواريـخ: 14 فبرايـر ،2023 12 يوليـو 2023؛ ً -وعلـــى مـــا عرضـــه كل مـــن رئيـــس الإدارة المركزيـــة للسياســـات الدوائيـــة ودعـــم الأســـواق بهيئـــة الـــدواء المصريـــة، ورئيـــس الإدارة المركزيـــة للعمليـــات).

المادة الأولي

تضـاف المـادة الآتية، وأمالحهـا، ونظائرهـا، واسـتراتها، وإيثراتهـا، وأمـلاحها ، و نظائرهـا، واسـتراتها، ومسـتحضراتها، أينمـا وجـــدت إلـــى الفقـــرة « د» مـــن الجـــدول رقـــم )3( الملحـــق بقانـــون مكافحـــة المخـــدرات المصـــري رقـــم )182( لســـنة 1960 وتنظيــم اســتعمالها والاتجار فيها:

الاسم باللغة العربية : كاريزوبرودول

الاسم باللغة الإنجليزية : Carisoprodol

الاسم العلمي : yl] oxy) carbonyl amino{[(-2-)RS( .methylpentylisopropylcarbamate-2