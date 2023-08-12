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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إضافة دواء شهير لعلاج ألم العضلات والعظام لجدول المخدرات.. تعرف عليه

ارشيفية
ارشيفية

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية قرار جديدا جاء نصه: بعد الاطلاع على  قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )127( لسنة 1955؛ - وعلى القانون رقم )182( لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته؛ - وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم )151( لسنة ،2019 ولائحته التنفيذية؛ - وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛ - وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ - وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988؛ - وعلى القرار الوزاري رقم )172( لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛ - وعلـــى فتـــوى الجمعيـــة العموميـــة لقســـمي الفتـــوى والتشـــريع بمجلـــس الدولـــة ملـــف رقـــم 634/1/58 بجلســـة: 2021/08/07؛ -وعلى قرار لجنة تقييم المستحضرات المخدرة والمؤثرات على الحالة النفسية المنعقدة بتاريخ: 2023/4/5؛ - وعلـى توصيـات اللجنـة الثلاثية المشـكلة مـن ممثلـي هيئـة الـدواء المصريـة، ووزارتـي العـدل والداخليـة، المنعقـدة بتواريـخ: 14 فبرايـر ،2023 12 يوليـو 2023؛ ً -وعلـــى مـــا عرضـــه كل مـــن رئيـــس الإدارة المركزيـــة للسياســـات الدوائيـــة ودعـــم الأســـواق بهيئـــة الـــدواء المصريـــة، ورئيـــس الإدارة المركزيـــة للعمليـــات).

المادة الأولي 

 تضـاف المـادة الآتية، وأمالحهـا، ونظائرهـا، واسـتراتها، وإيثراتهـا، وأمـلاحها ، و نظائرهـا، واسـتراتها، ومسـتحضراتها، أينمـا وجـــدت إلـــى الفقـــرة  « د» مـــن الجـــدول رقـــم )3( الملحـــق بقانـــون مكافحـــة المخـــدرات المصـــري رقـــم )182( لســـنة 1960 وتنظيــم اســتعمالها والاتجار فيها:

الاسم باللغة العربية :   كاريزوبرودول

 الاسم باللغة الإنجليزية : Carisoprodol

 الاسم العلمي  : yl] oxy) carbonyl amino{[(-2-)RS( .methylpentylisopropylcarbamate-2

Carisoprodol كاريزوبرودول هيئة الدواء المصرية قانون مزاولة مهنة الصيدلة المخدرات مكافحة المخدرات

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