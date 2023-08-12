رعب التلوث في كندا بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات الكندية، أن حرائق الغابات في البلاد هذا العام، وصلت لمستوى مرعب في تلويث الهواء وفق ما ذكرت صحيفة جلوبال آند ميل.

وقالت السلطات ، أنه جراء الحرائق، تم إطلاق ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

يأتي ذلك، في وسط موجات حرائق في هاواي الأمريكية، وعلى النقيض فيضانات وأمطار في الصين واليابان وروسيا.

يقارب الرقم الكندي، الانبعاثات السنوية لليابان (ما يعادل 1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2021)، خامس أكبر ملوث في العالم.

وقال مايكل نورتن، المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية “تحوّل هذا الصيف إلى سباق غير حميد، في وقت يتوقع فيه موجة حرّ جديدة".

وتوقع أن تبقى أخطار اندلاع حرائق «أعلى من المعتاد» حتى سبتمبر.



وما زالت كندا في حالة تاهب قصوى من الحرائق منذ 90 يوما، وهي فترة قياسية، وأتت الحرائق حتى الآن على 13.5 مليون هكتار.