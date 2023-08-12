فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

انتهى المطرب "أبو" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فارق ع الكل" وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهى أيضا ثالث أغنية من الألبوم، من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والمنصات الرقمية الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الأيام المقبلة.

ونشر أبو مقطعا من الأغنية على حسابه الشخصى على موقع "الفيسبوك" وظهر بلوك جديد ويقول فيه:" فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم.. عمال بيزيد يوم فى التانى.. وعندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب أنا منها.. مفيش حاجة فيك أنا مش شدانى".

يذكر أن ألبوم "فارق ع الكل"، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، ويقدم أبو من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

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المطرب أبو

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.

وتحدث المطرب "أبو"، عن ألبومه الجديد، قائلا: "أول تراك في الألبوم الجديد نزل"، لافتا: "الألبوم الجديد اسمه "فارق على الكل".

وأضاف: "أنا بحب كملحن أني ألحن أغاني مبهجة، لأن الأغاني المبهجة هي اللي بتدخل القلب حتى لو فيها كلام تقيل". وأشار المطرب "أبو"،: "الألبوم الجديد هيكون فيه 7 أغاني، وتعاونت فيه مع ناس كتير جدا".

وقال المطرب "أبو"،: "سبت شغلى فى شركة انترناشيونال عشان أحقق حلمي في الفن"، لافتا: "كنت أعاني من الإحباط واليأس كثيرا في حياتي".

وأضاف المطرب "أبو"،: “اللي عايز يعيش حياته ويوصل لحاجه هو عايزها ميزهقش ويكمل حياته”. وكشف المطرب "أبو"، عن اسمه الحقيقي قائلا: "اسمي محمد أبو العينين، وأبو العينين كانت صعبة على العيال الصغيرة لذلك بقت "أبو"