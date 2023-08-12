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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين التعاون الإسلامي يثمن جهود الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة في دعم قدرات الشباب

أمين عام منظمة التعاون
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

يحتفل العالم في الثاني عشر من أغسطس كل عام باليوم العالمي للشباب، وذلك لتعبئة وتشجيع الإرادة السياسية بشأن القضايا المتعلقة بالشباب ولتثمين إمكانيات الشباب في التكيف والصمود أمام التحديات التي يواجهونها، وتعزيز دورهم في رصد التقدم المحرز في مجال تنفيذ السياسات والبرامج في مجال بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتنفيذه وتقييمه.

 

وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه تهانيه للشباب في جميع أنحاء العالم ولا سيما الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. 

 

كما ثمن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمبادرات التي أطلقتها أجهزة ومؤسسات المنظمة المعنية من أجل دعم التكيف والصمود لدى الشباب في العالم الإسلامي.

 

وأشار الأمين العام إلى أنه يمكن أن يكون الشباب قوة داعمة للتنمية إذا تم تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وتوفير الفرص لهم.

 

وأشار الأمين العام إلى أنه بهدف رفع مستوى التمثيل حول قضايا الشباب والرياضة في منظومة منظمة التعاون الإسلامي، قرر المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة الذي استضافته المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2022، ومجلس وزراء الخارجية المنعقد في نواكشوط تحويل وحدة الشباب بالأمانة العامة إلى إدارة الشباب والرياضة.

ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في المنظمة وأجهزتها المعنية إلى تقديم الدعم اللازم إلى إدارة الشباب والرياضة من أجل القيام بالمهام الموكلة لها. كما دعا الأمين العام إلى تكاتف الجهود من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة في مجال تمكين الشباب، وكذلك تفعيل استراتيجية المنظمة للشباب للمساهة في تحقيق أهداف المنظمة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن شعار الاحتفاء باليوم العالمي للشباب لعام 2023 هو: "المهارات الخضراء للشباب: نحو عالم مستدام". 
 

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التعاون الاسلامي الشباب والرياضة العربية السعودية المملكة العربية السعودية بناء قدرات الشباب

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