لبنان.. ضبط 4 مواطنين و130 سوريا بتهمة محاولة التسلل إلى أوروبا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إلقاء القبض على 130 سوريًا و4 مواطنين لبنانيين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية بإتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أكد الجيش - في بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش ألقت القبض في بلدة الشيخ زنّاد بعكار شمالي البلاد على 130 سوريًّا و 4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وألقت الدورية القبض على الرأس المدبر للعملية وهو مواطن لبناني.

وأضاف البيان أن التحقيقات تجري مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.