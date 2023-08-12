بيان عاجل من المركزي الإيراني حول الإفراج عن الأرصدة المجمدة بكوريا الجنوبية

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ،اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وأضاف فرزين أن الأموال المفرج عنها ستُستخدم لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وأفاد محافظ البنك المركزي الإيراني بأنه تم قبول تكاليف تحويل أموالنا المُجمدة من الوون إلى اليورو من قبل دولة ثالثة.

وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني بأنه سيتم إيداع الارصدة المُفرج عنها باليورو قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية.

وقامت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم ، بإصدار بياناً بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المصادرة وإطلاق سراح عدد من السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل أمريكا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية الايرانية بأن الخارجية الإيرانية قالت في بيان لها، بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من أصول الجمهورية الإيرانية، التي صادرتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات.

وحصلت إيران على الضمانات اللازمة لالتزام أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.

وأضاف البيان، إن الإفراج وإزالة القيود المفروضة على الموارد المالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم تجميدها بشكل غير قانوني أو جعل من الصعب استخدامها بسبب قلق البنوك الأجنبية من عقوبات الولايات المتحدة الجائرة، كان دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية.

وتابع، إن طريقة استخدام الموارد والأصول المالية المجمدة تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيتم إنفاق هذه الموارد لتلبية الاحتياجات المختلفة للبلاد على النحو الذي تحدده السلطات المختصة.

وقال البيان: بالإضافة إلى الإفراج عن الموارد المالية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، فإن حماية حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم هي واحدة من الواجبات الأسياسية لوزارة الخارجية.

وبدأ الجهاز الدبلوماسي متابعة إطلاق سراح عدد من السجناء الإيرانيين الأبرياء الذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في هذا البلد على مدى السنوات الماضية بتهم واهية وهي الالتفاف على العقوبات الأمريكية الجائرة.

وسيتم قريبا إطلاق سراح عدد من السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة. يذكر أن السجناء الذين تتطلع أمريكا للافراج عنهم ما زالوا موجودين في إيران.