مراهقات يعتدين على عاملة مُسنة لسرقة نظارة شمس بإحدى الولايات الأمريكية|صور

تعرضت عاملة متجر مسنة لاعتداء وحشي عندما حاولت منع مراهقات من السرقة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تعرضت موظفة ، وهي في الستينيات من عمرها ، للضرب ولكمات في رأسها أثناء مواجهة خارج المتجر في إندبندنس بولاية ميسوري.

وقع الاعتداء عندما اشتبهت العاملة في أن إحدى المراهقات تسرق نظارة شمسية.

وفي مقطع فيديو التقطه سائق عابر ، شوهدت فتاة ترتدي قميصًا أبيض وسروالًا قصيرًا أسود مع حقيبة كتف حمراء وهي تصفع العاملة المسنة على وجهها.

مراهقات يعتدون على عاملة مسنة لسرقة نظارة شمس| صور

فيما تمسكت العاملة بغطاء رأس الفتاة ورفضت تركها بينما صرخت مراهقة أخرى في الخلفية.

لتقوم بعد ذلك الفتاة المراهقة بإسقاط العاملة المسنة على الأرض وتنهال عليها بعدة لكمات على وجهها.

مراهقات يعتدون على عاملة مسنة لسرقة نظارة شمس| صور

وأصدرت دائرة شرطة الاستقلال ، الخميس ، صورتين من كاميرات المراقبة ، حيث طلبت من الجمهور المساعدة في التعرف على الشابتين.

وأصدرت الشرطة بيانًا على فيسبوك جاء فيه: “نطلب المساعدة في التعرف على اثنين من المشتبه بهما بالاعتداء على عاملة مُسنة لإلقاء القبض عليهم”.