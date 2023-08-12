إصابة طفلة صدمها قطار متجه إلى كفر البطيخ

أصيبت طفلة تدعى ملك عمرو السالفة ١٥ سنه بعد أن صطدمها قطار قادم الى محطة دمياط في اتجاه مدينة كفرالبطيخ بالقرب من كوبري راشد.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بإصابة طفلة نتيجة اصدامها بقطار أثناء مرورها على شريط القطار.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بسيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمياط العام.



تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

كان قد استغاث أهالى كفرالبطيخ عبر صفحات الفيس بوك من انقلاب قطار بكوبري راشد بمدينة كفرالبطيخ وقوع مصابين، ولكن تبين أن القطار لم ينقلب وإنما اصطدم بطفلة وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج.