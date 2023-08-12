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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

صدى البلد

تعرضت مصر يوم الخميس الماضي  لهزة أرضية قوية، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ان  الهزة على بعد 480 كيلومترًا شمال مدينة دمياط وجاء بعد تنبؤات العالم الهولندي المختص بالزلالزل .

7 زلازل تضرب مصر 

وكتب العالم الهولندي، في منشور له على تويتر إن التحذير من وقوع زلزال مدمر وشيك  يقع خلال الأيام القليلة المقبلة يرتبط بحركة الكواكب وهناك احتمال كبير لوقوع زلزال قوي» .

تعرض مصر بالفعل لعدة ضربات قوية خلال الاشهر الماضية ومنذ شهر أبريل الماضي وبدرجات متفاوته ولم يتسبب أي زلزال في خسائر في الأرواح او خسائر مادية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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