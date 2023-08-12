مناقشة رواية تغريبة القافر للكاتب زهران القاسمي في مكتبة ديوان.. تفاصيل

تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك الكاتب العماني زهران القاسمي يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس 2023 في الساعة السابعة مساءً لمناقشة روايته «تغريبة القافر» الفائزة بجائزة البوكر 2023، وسيكون الكاتب طارق إمام هو من يناقش الرواية مع الكاتب زهران القاسمي.

تدور أحداث تغريبة القافر في إحدى القرى العُمانية، وتحكي قصة أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية. وهي من المهن المرتبطة بالحياة الريفية في عُمان ارتباطاً وثيقاً الذي دارت حوله الحكايات والأساطير. وتطرح الرواية سؤالا مُهما على القارئ: ماذا لو أن هذه المادة التي بوسعها منح الحياة للكائنات، يمكن أن تكون مصدرا لموتها أيضا من خلال ندرتها أو فيضانها.

تدعوكم مكتبة ديوان للمشاركة في الندوة ومناقشة الرواية مع الكاتب زهران القاسمي والكاتب طارق إمام.