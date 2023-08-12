ترامب يعلن عن تحضيرات للائحة اتهام جديدة ضده

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن هناك تحضيرات للائحة اتهام جديدة ضده من قبل المدعية العامة فاني ويليس.

وقال ترامب على منصته الشخصية "تروث سوشيال" "سمعت أن المدعية العامة فاني ويليس والتي تترأس بشكل ضعيف واحدة من أكثر المجتمعات دموية في الولايات المتحدة، مع الآلاف من القتلة والمجرمين العنيفين وأعضاء العصابات الذين يتجولون في الشوارع أثناء عدم محاكمتهم، باستخدام لائحة اتهام محتملة لي، ولأشخاص أبرياء آخرين".

وكان الادعاء العام في الولايات المتحدة طلب الخميس الماضي من قاضٍ فيدرالي بدء محاكمة ‏الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب خسارته في انتخابات 2020 لتنعقد ‏في الثاني من يناير 2024.‏

وبناء على ذلك، فإن المحاكمة من المفترض أن تبدأ قبل أسبوعين فقط من افتتاح ‏الإدلاء بالأصوات في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام ‏‏2024، وهو السباق الذي يحتل فيه ترامب المركز الأول.‏

وطلب مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة جاك سميث من قاضٍ في دعوى ‏قضائية يوم الخميس بدء المحاكمة في 2 يناير كانون الثاني القادم، ويرجع ذلك ‏جزئيًا إلى اهتمام المواطنين بإجراء محاكمة سريعة.‏

وقال مكتب سميث إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، حيث يُتهم المدعى عليه، ‏وهو رئيس سابق، بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020، ‏وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات، ومحاولة التقليل من عدد أصوات ‏المواطنين القانونية."‏

ورداً على ذلك، قال متحدث باسم ترامب إن سميث ووزارة العدل "يلعبان لعبة ‏سياسية بشكل صارخ"، مشيرًا إلى وضع ترامب كمرشح أول في انتخابات عام ‏‏2024.‏

وعلق ترامب نفسه على حسابه بمنصته "تروث سوشيال"‏ أنه يجب إجراء أي ‏محاكمة بعد انتخابات 2024 في الولايات المتحدة.‏