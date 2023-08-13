منظومة الطرق والمواصلات في مصر.. بماذا وجه السيسي الحكومة ووزارة النقل؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل.

قطاع النقل

طفرة في قطاع النقل

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر مع رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.

وأوضح وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادي مصرية.

قطاع النقل

فتح شهية المستثمرين

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن شبكة الطرق والنقل قادرة على استيعاب ما تم إنجازه مؤخراً من بنية تحتية، وتتطلب شبكة الطرق وضع المزيد من الآليات، لافتا إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى.

وأضاف الشافعي لــ"صدى البلد": التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، كما أن الدولة تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الاشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.

وتابع: العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات .

قطاع النقل

توفير العملة الصعبة

من جانبه قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس إن دور مشروعات الطرق والنقل كان له كبير الأثر في العديد من الأمور من بينها الحد من المشاكل المرورية ، فضلً عن التقليل من التلوث ، وكذلك التقليل من الحوادث ، وبالتالي كل ذلك كان له مردود ايجابي على الاقتصاد القومي المصري.

وأضاف حسن مهدي لــ"صدى البلد" إن من بين الأمور الإيجابية التي حققتها الدولة المصرية من خلال تطوير شبكات الطرق والنقل هو انخفاض معدلات الحوادث بنسبة تصل إلى 35 - 40%، مشيراً إلى أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل ، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة، كما أن مشروعات الطرق سهلت حركة المواطن في مصر.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مصانع كثيرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع منتجات مستخدمة في الصناعات القائمة مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد وبالتالي توفير العملة الصعبة.

يذكر أن وزير النقل، أكد خلال الأيام القليلة الماضية، أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات إعلامية، أن 6 مليارات دولار ما وفرته وزارة النقل، وشركة "الستوم الفرنسية" حصلت على أراضي ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدان.

وتابع وزير النقل، أن رئيس شركة الستوم الفرنسية وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع مصانع في مصر لإنتاج احتياجات السكك الحديدية، مستدركا أن الستوم الفرنسية أقامت مصنعين في برج العرب للأنظمة والوحدات المتحركة.

وأشار وزير النقل، إلى الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناته، متابعا أنه مع نهاية 2024 لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية.