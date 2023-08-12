بسبب غِيِّة حمام.. ‏الحماية المدنية تنقذ عقارا بالسيدة زينب من كارثة

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، عقارا سكنيا بمنطقة السيدة زينب، من كارثة محققة؛ بعد نشوب حريق أعلى سطح عقار سكني، وأسفر عن احتراق «غية حمام ومخلفات» أعلى السطح.

و‏تلقت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا، بنشوب حريق أعلى سطح عقار سكني بدائرة قسم السيدة زينب.

قوات الإطفاء

ووجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بسرعة انتقال قوات الإطفاء، بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ.

وجرى التعامل الفوري مع النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية في العقار، دون أي إصابات.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة؛ للتحقيق.