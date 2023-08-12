الري: لا توجد أزمة مياه في مصر وحصتنا من النيل ثابتة منذ عام 1959

نفى محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، وجود أزمة مياه في مصر.

وقال محمد صالح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا توجد أزمة مياه في مصر بمفهوم الأزمة ".

وأضاف محمد صالح: "حصة مصر من مياه نهر النيل تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب في السنة".

وتابع محمد صالح: "حصة مصر ثابتة منذ عام 1959 وكان عدد سكان حوالي 25 مليون آنذاك ولكن الآن عدد سكان مصر تخطى 120 مليون ".

وأكمل محمد صالح :" من اكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هو ثبات حصة مصر من مياه النيل مع الزيادة السكانية الكبيرة ".