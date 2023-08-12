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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء اختبارات الالتحاق بالتعليم والتدريب المزدوج ورابط التقديم في الفيوم

الدكتورة امانى قرنى
الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة تعليم الفيوم

أعلنت الدكتورة  امانى قرنى  وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأنه تقرر عقد وإعادة الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالتعليم والتدريب المزدوج بدءا من يوم الاثنيين الموافق 14/8/2023

يأتي ذلك طبقا للتعليمات التالية "يقوم الطلاب المدرج أسمائهم بقاعدة البيانات "والراغبين فى التقدم للاختبارات" بسداد مبلغ وقدره 250 جنيها " غير قابلة للاسترداد " ( عن طريق فورى على رقم حساب (66617) أو البريد المصري تحت بند رسوم اختبارات التعليم والتدريب المذدوج)  ،  ولا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى خلال عملية التقديم لأي جهة تحت أي مسمى).

للاطلاع على مواعيد الاختبارات يتم الدخول على الرابط التالي:

http://fymedu.online/StudentServices/StudentServices.php

 للدخول الى الموقع:اسم المستخدم : الرقم القومي للطالب  و  كلمة المرور : رقم الجلوس فى الشهادة الإعدادية 

طباعة الاخطار الخاص بالطالب وتسليمه اثناء الدخول الى اللجنة

 الالتزام بالحضور في المكان والموعد المحدد

في حالة وجود بيانات اساسية (مثل رقم الهاتف) ترغب في تعديلها يتم تسجيلها في شاشة الملاحظات.

 

تعليم الفيوم: العمل on line يوم الأحد خلال شهر أغسطس 2023

 

 

 

‏تعليم الفيوم: 330 فرصة عمل لخريحي التعليم الفني بملتقى التوظيف بالمحافظة

 

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