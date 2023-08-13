اتحاد كرة اليد: من الصعب سفر الزمالك لخوض البطولة العربية بسبب مديونياته

أكد عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، صعوبة سفر فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، لخوض البطولة العربية التي ستقام خلال الفترة المقبلة.



وقال عمرو صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لم نحدد جلسة مع الزمالك بشأن المستحقات المتأخرة، والأهلي ينتظر الزمالك ولم يسدد بعد مستحقاته حتى الآن".

وأكمل: "المستحقات المتأخرة على الزمالك تصل لـ21 مليون جنيه، وسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة في الزمالك أول شروط الموافقة على السفر للبطولة العربية، والمستحقات المتأخرة على الأهلي لاتحاد اليد 3 ملايين جنيه.

وأردف: "دعم وزارة الرياضة تقلص من 16 مليونا إلى 4 ملايين جنيه في العام، ومن الصعب سفر الزمالك لخوض البطولة العربية".

وأضاف:" أحمد مرتضى حاول التواصل معي وعاودت الاتصال به ولكنه لم يرد ولم يحدث أي شيء آخر، ما قرأته أن الزمالك قرر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة للتفاوض مع اتحاد اليد ولكن هذا الأمر لا يوجد فيه أي تحرك رسمي، بالنسبة لنا كاتحاد يد لا يوجد تفاوض، نحن دوري محترف يضم 16 ناديا وهناك قرار منذ الموسم الماضي بتقسيط دفع المستحقات السابقة، وجميع الأندية سددت مستحقاتها المتأخرة ما عدا الأهلي والزمالك، الأهلي ينتظر تسديد الزمالك لمستحقاته المتأخرة أولًا قبل أن يسدد المستحقات المتأخرة عليه".

وأردف: "في كل موسم يتنافس الأهلي والزمالك خارج الملعب، ينتظر كل نادي أن يسدد الأخر المستحقات المتأخرة عليه لمعرفة ما اذا كان الاتحاد سيسمح للنادي الآخر بالمشاركة في البطولة العربية أم لا، والزمالك موقفه صعب للغاية، لاعبه الأجنبي ومدربه السابق الأجنبي قدما شكوى في الاتحاد الدولي والاتحاد المصري وسفارتهما".

وأكد عمرو صلاح: "يجب أن أكون عادلًا مع جميع الأندية، لماذا أجدول للزمالك والآخرين لا، يجب أن أكون على مسافة واحدة مع الجميع، لو جدولت مستحقات الزمالك فلن يحترمني أحد".



وتابع "المدرب الأجنبي والمحترف السابق لديهما مستحقات متأخرة تصل إلى 8.5 جنيه، كما أن اتحاد اليد لديه مستحقات تصل إلى 7.5 مليون، بجانب مستحقات لدى لاعبين مصريين في الفريق الأول قدموا شكوى جماعية بمستحقات تصل إلى 5 أو 6 ملايين جنيهًا".

وزاد : "قرار إيقاف الزمالك من القيد محليًا ودوليًا جاء من الاتحاد الدولي، الثنائي الأجنبي قدم شكوى في الاتحاد الدولي الذي طالبنا بمخاطبة الزمالك، نفذنا ذلك ولكن الزمالك لم يرد واخطرنا الاتحاد الدولي بذلك".

واستمر "البطولة العربية مشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لانها مؤهلة للسوبر جلوب، اللوائح والعقود بتؤدي إلى ايقاف القيد على نادي الزمالك والفارس الأبيض، سيحصل في الموسم المحلي على 10 كارنيهات فقط للاعبين قدامى في الفريق للمشاركة ولن يحق له الحصول على أكثر من ذلك إلا بعد سداد المديونيات السابقة".

واستطرد: "الزمالك حتى يسافر للمشاركة في البطولة العربية يجب عليه القيام بأربع خطوات، الأولى يجب على الزمالك فعلها هو جواب مضي من جانب اللاعبين المحليين أصحاب الشكوى ضد الزمالك يفيد بحصولهم على المستحقات أو جدولتها أو تأجيلها، والخطوة الثانية والثالثة هي إيجاد تحويل بنكي يفيد بسداد مستحقات المدرب الأجنبي السابق ومحترف الفريق من أجل إرسالها للاتحاد الدولي، أما الخطوة الرابعة هي سداد مستحقات اتحاد اليد بالكامل".

وواصل "بالنسبة للاتحاد لا يمكنني جدولة او تقسيط مستحقاتي، لم اجدول للآخرين فلماذا افعل ذلك مع الزمالك، باقي الأندية سددت مستحقاتها في موعدها".

واختتم عمرو صلاح تصريحاته: "يجب حل كافة الازمات قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية، وفي رأيي الشخصي، من الصعب للغاية سفر الزمالك ".