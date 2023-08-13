مستودعات إيرانية.. المرصد السوري يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي على دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع انفجارات فجر اليوم بدمشق كانت بمستودعات تابعة لميليشيات إيرانية بمنطقة جبلية.

وحسب المرصد السوري، سمعت دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم الأحد في العاصمة دمشق ومحيطها، تبين أنها ناجمة عن انفجار في مستودعات صواريخ تعود للميليشيات التابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد أنه لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي بصاروخ أرض – أرض، أو انفجار من الأرض، لافتًا إلى أن الانفجارات تسببت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكانت إسرائيل استهدفت في 7 أغسطس مناطق يتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية شمال العاصمة دمشق، الأمر الذي أدى لمقتل 6 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة.

كما تسبب القصف بتدمير مستودعات للسلاح والذخائر في المواقع المستهدفة.