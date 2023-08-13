في عيد ميلاده.. قصة رؤية الفنان أحمد ماهر للرسول بالمنام

يحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، الفنان أحمد ماهر، بعيد ميلاده الـ 77، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

وقد حكى أحمد ماهر، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنه رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في منامه.

أحمد ماهر ورؤية الرسول

وقال أحمد ماهر: أمي رحمة الله عليها منذ صغري وهي بتكلمني عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فعشقته، إلى أن رأيت المصطفى في المنام، وكنت أيامها بعمل مسلسل على هامش السيرة، والمخرج قدمني في شخصية التُبع، أول من كسى الكعبة.

وتابع الفنان أحمد ماهر باكيًا: رفعت وجهي للسماء وقولت يا رب كتير عليك إن عيني تشوف الكعبة بحق وحقيقي؟، نمت وحلمت إن السماء سجدت، فوق سطح البيت، وأنا عمال أخطي على النجوم، وفي زاوية السطوح كان فيه زي متكأ وعليه شخصية بتفيض وبتلألأ، فكلمني وقال لي ده حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيت على آذان المغرب.

أحمد ماهر رفض هذا الدور

وقال أحمد ماهر ، في تصريحات سابقة له إنه بالرغم من رفضه لتقديم شخصية مثلي الجنس في مسرحية "سحلب"، ولكنه لا يمانع من المشاركة في عمل به شخصية مثلية الجنسية.

وأضاف أحمد ماهر لبرنامج "الترابيزة": "لو مراتي فنانة مرضاش أنها تتباس وتتحضن في سياق الدراما".