إسرائيل: لن نسمح للسعودية بفتح أي بعثة دبلوماسية في القدس

علق وزير خارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، على قرار الممكلة العربية السعودية، تعين سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس.

قال كوهين، بحسب وسائل إعلام عبرية، إن حكومته لن تسمح للسعودية بفتح أي بعثة دبلوماسية في الأراضي المحتلة.

وأضاف كوهين في تصريحات لإذاعة 103 العبرية، "لم ينسقوا معنا، ولذلك لن نسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي بشكل أو بآخر".

وتابع: "يريد السعوديون إيصال رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم. نحن لا نسمح للدول بفتح قنصليات. هذا لا يتوافق معنا ".

وقدم نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن أمس السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.

وأعلنت السفارة السعودية في عمان، عن هذه الخطوة بتسليم الأوراق بحسب بيان، قالت فيه "خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري"، وفقا لما أورده موقع “سي إن إن” الإخباري.

وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.