لمشاركة تمارينك .. إزاي تاخد اسكرين شوت لساعة آبل ووتش

بفضل نظام آبل watchOS الغني بالميزات ودعم تطبيقات الجهات الخارجية، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به على الساعة الذكية Apple Watch، ومع ذلك، يلتقط معظمنا صور بواسطة هاتف آيفون لالتقاط لقطة شاشة لساعة Apple Watch، إذا كنت تفعل ذلك، فهناك طريقة أكثر فاعلية لالتقاط لقطة شاشة على ساعة آبل الذكية.

لقطات الشاشة هي طريقة أفضل بكثير لمشاركة تفاصيل التمارين من ساعة آبل ووتش، فهي توفر لك مجموعة من المعلومات المتعلقة بالصحة والتي ربما تريد تدوينها وحفظها وتعد لقطات الشاشة هي أفضل طريقة للقيام بذلك.

كيفية تفعيل ميزة لقطة الشاشة على ساعة آبل



قبل أن تعرفة كيفية التقاط لقطة شاشة لساعة آبل ووتش، يجب عليك أولا معرفة كيفية تمكين الميزة في إعدادات Apple Watch، وهي كالآتي:

الخطوة الأولى: افتح مكتبة التطبيقات بساعة Apple Watch الخاصة بك.

كيفية تفعيل ميزة لقطة الشاشة على ساعة آبل

الخطوة الثانية: اذهب إلى الإعدادات Settings، واضغط على عام General.

الخطوة الثالثة: قم بالتمرير لأسفل وانقر على لقطات الشاشة.

الخطوة الرابعة: قم بتشغيل التبديل من أجل تمكين لقطات الشاشة.

كيفية تفعيل ميزة لقطة الشاشة على ساعة آبل

قم بتمكين لقطات الشاشة باستخدام تطبيق Watch على آيفون

افتح تطبيق Watch على جهاز آيفون الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

الخطو الأولى: افتح تطبيق Watch على جهاز آيفون الخاص بك

الخطوة الثانية: اضغط على عام.

الخطوة الثالثة: قم بالتمرير لأسفل وقم بتشغيل التبديل لـ Enable Screenshots.

تمكين لقطات الشاشة باستخدام تطبيق Watch على آيفون

كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة آبل ووتش

إليك كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة آبل Apple Watch، كل ما عليك فعله هو النقر فوق الزر الجانبي والتاج في وقت واحد، وستومض الشاشة مرة واحدة، مما يشير إلى أنه تم التقاط لقطة الشاشة.