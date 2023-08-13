رئيس مدينة العريش: مراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق إلى منازلهم

أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته لمدير الإدارة الهندسية بمراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق (مياه/كهرباء) إلي منازلهم، في إطار توجيهات اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

المركز التكنولوجي:





وقد نشر مجلس مدينة العريش على صفحته، وجود عدد من الملفات تحتاج إلي مطابقة من الهيئة الهندسية، وذلك بتواصل المواطنين ،مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش وذلك لاستيفاء أوراقهم وتسديد الرسوم المقررة حتي يتثني عمل مطابقة الهيئة الهندسية.

حيث تضمنت الكشوف المطلوب استيفاء بياناتهم 31 مواطنا من المتقدمين لتوصيل المرافق لمنازلهم خاصة المياه والإنارة.



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