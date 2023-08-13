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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش: مراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق إلى منازلهم

كشف باسماء المواطنين
كشف باسماء المواطنين المطلوب استيفاء بياناتهم

أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته لمدير الإدارة الهندسية بمراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق (مياه/كهرباء) إلي منازلهم،  في إطار توجيهات اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

 

المركز التكنولوجي:


  

وقد نشر مجلس مدينة العريش على صفحته، وجود عدد من الملفات تحتاج إلي مطابقة من الهيئة الهندسية، وذلك بتواصل المواطنين ،مع  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش وذلك لاستيفاء أوراقهم وتسديد الرسوم المقررة حتي يتثني عمل مطابقة الهيئة الهندسية.

حيث تضمنت الكشوف المطلوب استيفاء بياناتهم 31 مواطنا من المتقدمين لتوصيل المرافق لمنازلهم خاصة المياه والإنارة.
 

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العريش المواطنين المرافق منازلهم ملفات

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