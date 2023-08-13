انزلاق تربة مدمر يودي بحياة 21 شخصا وفقدان 6 آخرين في الصين|شاهد

قالت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، إن 21 شخصا لقوا حتفهم، نتيجة انزلاق التربة شمال البلاد.

وأكدت أنباء صحفية، أنه لا يزال هناك 6 اشخاص مفقودين، وجاري البحث عنهم بواسطة الجهات المعنية.

وقد شهدت الصين فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، بينما وصلت حصيلة القتلى جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 شخصا على الأقل، وفق آخر حصيلة نشرت الجمعة.

كما نشرت قناة "سي إن آر" الصينية صورا على شبكة ويبو تظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الصخور والأشجار من على أطراف النهر، ويحملون الضحايا على نقالات.