عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون يهاجمون قافلة عسكرية باكستانية ترافق مواطنين صينيين

صدى البلد

قال الجيش والقنصلية الصينية في كراتشي إن مسلحين هاجموا قافلة عسكرية باكستانية بالقرب من ميناء جوادر الاستراتيجي بجنوب غرب البلاد يوم الأحد أثناء مرافقتها لوفد من الرعايا الصينيين إلى مشروع بناء.

استثمرت الصين بكثافة في إطار مبادرة الحزام والطريق في إقليم بلوشستان الغني بالمعادن ، بما في ذلك تطوير ميناء المياه العميقة لجوادار ، على الرغم من التمرد الانفصالي المستمر منذ عقود في المنطقة.

وقال جناح العلاقات العامة بالجيش في بيان إن 'الإرهابيين استخدموا أسلحة صغيرة وقنابل يدوية خلال العملية' ، مضيفا أن مسلحين قتلا ولم يلحق أي ضرر بأي عسكري أو مدني.

ونددت القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب الصين بالهجوم ، مضيفة في بيان أنه لم تقع إصابات بين مواطنيها في القافلة.

وقال مسؤول أمني باكستاني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن اثنين من المهاجمين قتلا في معركة بالأسلحة النارية، دون وقوع إصابات في القافلة. 

وأشار المصدر إن الهجوم استهدف ركاباً صينيين مسافرين من مطار جوادر باتجاه موقع بناء في منطقة الميناء.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم ، قائلة إنه أوقع عدة إصابات. لكن لم تؤكد أي تقارير أخرى من المنطقة وقوع مثل هذه الخسائر.

يقول جيش تحرير بلوخستان وجماعات مسلحة أخرى إن باكستان تستغل الموارد الطبيعية للمقاطعة واستهدفت المصالح الصينية في السنوات الأخيرة لدعم ذلك.

تقع جوادر بالقرب من مضيق هرمز ، وهو طريق مهم لشحن النفط في بحر العرب ، ويتم تطويره تحت الإدارة الصينية.

الحزام والطريق العلاقات العامة القنصلية الصينية المياه العميقة جنوب الصين جيش تحرير بلوشستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

تحول كبير.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

تحالف بحري تقوده أمريكا في الخليج يحذر السفن من الاقتراب للمياه الإيرانية

طلقات تحذيرية من روسيا تجاه سفينة شحن جنوب غرب البحر الأسود

ألم وعار .. بابا الفاتيكان يستنكر حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط

مقتل 55 شخصا وتضرر مليون آخرين بسبب الأمطار والفيضانات في بنجلاديش

الشرطة التشيكية تضبط 646 كيلو كوكايين في شحنة موز

تركيا .. أردوغان يتطلع إلى قمة مع بوتين في أغسطس

إصابة 3 أشخاص وفقدان آخرين بعد انفجار منزل في بنسلفانيا | فيديو

آلاف الأفغان في مأزق بعد عامين من سقوط كابول..هل يحنث سوناك بوعد المملكة المتحدة؟|تقرير

ترشيحاتنا

العملات العربية اليوم .. تراجع سعر الدينار الكويتي واستقرار الريال

زادت 1000%.. حسام عبدالغفار يكشف عن مفاجأة بشأن خدمات "100 يوم صحة"

أسرة مريض تهاجم أطباء مستشفي المحلة بـ"كلب شرس" والأمن يكثف جهوده لضبطها

حيازة حشيش.. إخلاء سبيل فنان شهير وغرامة 5 آلاف جنيه

بعد تراجعه عالميًا| الزمالك يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة القيد.. ومفاجأة بشأن هؤلاء

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفأجاة..تفاصيل عثور طفل بالصدفة على عملة نادرة في ألمانيا

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

فيديو

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ