مسلحون يهاجمون قافلة عسكرية باكستانية ترافق مواطنين صينيين

قال الجيش والقنصلية الصينية في كراتشي إن مسلحين هاجموا قافلة عسكرية باكستانية بالقرب من ميناء جوادر الاستراتيجي بجنوب غرب البلاد يوم الأحد أثناء مرافقتها لوفد من الرعايا الصينيين إلى مشروع بناء.

استثمرت الصين بكثافة في إطار مبادرة الحزام والطريق في إقليم بلوشستان الغني بالمعادن ، بما في ذلك تطوير ميناء المياه العميقة لجوادار ، على الرغم من التمرد الانفصالي المستمر منذ عقود في المنطقة.

وقال جناح العلاقات العامة بالجيش في بيان إن 'الإرهابيين استخدموا أسلحة صغيرة وقنابل يدوية خلال العملية' ، مضيفا أن مسلحين قتلا ولم يلحق أي ضرر بأي عسكري أو مدني.

ونددت القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب الصين بالهجوم ، مضيفة في بيان أنه لم تقع إصابات بين مواطنيها في القافلة.

وقال مسؤول أمني باكستاني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن اثنين من المهاجمين قتلا في معركة بالأسلحة النارية، دون وقوع إصابات في القافلة.

وأشار المصدر إن الهجوم استهدف ركاباً صينيين مسافرين من مطار جوادر باتجاه موقع بناء في منطقة الميناء.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم ، قائلة إنه أوقع عدة إصابات. لكن لم تؤكد أي تقارير أخرى من المنطقة وقوع مثل هذه الخسائر.

يقول جيش تحرير بلوخستان وجماعات مسلحة أخرى إن باكستان تستغل الموارد الطبيعية للمقاطعة واستهدفت المصالح الصينية في السنوات الأخيرة لدعم ذلك.

تقع جوادر بالقرب من مضيق هرمز ، وهو طريق مهم لشحن النفط في بحر العرب ، ويتم تطويره تحت الإدارة الصينية.