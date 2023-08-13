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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلاقة بين السمنة وأمراض العظام .. الحل الأمثل لفقد 10 كيلو شهريا

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، أن من يعانون من فرط السمنة يواجهون مشاكل بالعظام، وذلك لعدة أسباب و من ضمنها، لأن قدرة تحمل العظام للأوزان تختلف من شخص للآخر، و هذا ما يؤدي إلى مشاكل الانزلاق الغضروفي و التهاب الفقرات و خشونة الركبة و غيرها من المشاكل الخاصة بالعظام.

وأضافت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج " GO HEALTHY"، أن أطباء العظام يطلبوا من مرضى العظام أن يقوموا بإنقاص الوزن أولا ثم معالجة باقي المشاكل، مضيفة أن الحل الأساسي لمشاكل العظام هو التخسيس و إنقاص الوزن.

وأوضحت، أن كورس الأناسيليوم هو الكورس الفعال و الأول في مصر للتخسيس، يعمل على خسارة الوزن من 10 إلى  12 كيلو خلال شهر فقط، ويصلح لجميع الأعمار وآمن لأصحاب الأمراض المزمنة سواء ضغط، سكر، أو ارتفاع في الكوليسترول.

وأشارت، إلى أن كبسولات الأناسيليوم تعمل على إشباع وسد الشهية، بالإضافة إلى كبسولات القهوة الخضراء "GREEN COFFEE" هامة جدا في هذا الكورس فهي تعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم.
 

مميزات الأناسيليوم 


وتابعت، أن هذا الكورس أمن لجميع الفئات العمرية ابتداء من الـ 12 عام و حتى كبار السن من النساء والرجال، خاتمة أنه ليس لديه أي آثار جانبية، و عليه خصم 70% بالإضافة إلى المتابعة المجانية مع الطبيب أسبوعيا. 


 

فرط السمنة مشاكل العظام العظام انقاص الوزن التخسيس الأناسيليوم

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