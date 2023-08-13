شاهد | أسرة محمود كهربا تقضي إجازتها في الساحل الشمالي

نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي صورة جديدة من عطلته الصيفية عبر حسابه بموقع تبادلالصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت أسرة كهربا أثناء قضائها الإجازة الصيفية فى إحدى القرى بالساحل الشمالي ، وكتب" حياتي"، مما حاز علي إعجاب متابعيه.

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.