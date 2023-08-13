كارثة على التعليم.. تعليق صادم من أستاذ مناهج بعد واقعة كلية الطب بسوهاج

علق الدكتور سليم عبد الرحمن، أستاذ طرق المناهج والتدريس بكلية التربية جامعة حلوان، على واقعة رسوب أكثر من نصف طلاب كلية الطب بجامعة سوهاج، في واحدة من الوقائع الشهيرة التي انتشرت بقوة في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط اهتمام كبير من الجميع حول هذا الأمر.

أستاذ مناهج: رسوب 60% من طلبة سوهاج كارثة على التعليم

وقال الدكتور سليم عبد الرحمن، ، إن رسوب 60% من طلاب كلية الطب بجامعة سوهاج كارثة من كوارث التعليم في مصر، فهؤلاء الطلاب بكل تأكيد حصلوا على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة، بسبب الغش الجماعي.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك ضرورة لربط سوق العمل بالجامعات، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور كليات كثيرة متخصصة مثل الذكاء الصناعي.

وشدد على ضرورة أن تهتم الدولة بالتعليم المهني والتقني، من خلال الاهتمام بالكليات العملية وخريج التعليم الفني، في ظل عدم وجود خريج فني غير مواكب لسوق العمل، معقبًا: "مصر ليس لديها فني حاصل على لغة، لكي يتم تصديره إلى الخارج".

ولفت إلى أن عظماء العالم ليسوا خريجي كليات الطب، فالدكتور أحمد زويل تخرج من كلية العلوم على سبيل المثال، مشيرًا إلى ضرورة دراسة التخصص المحبب لكل طالب، لكي يكون الطالب في المستقبل عنصرا فاعلا في المجتمع، بدلاً من حمل لقب من أجل الوجاهة الاجتماعية.