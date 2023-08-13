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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلحق ضررا خطيرا بالنظام الرياضي.. الدوري الإسباني يتقدم بشكوى ضد قطر

صدى البلد

تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لقطر، بدعوى أن آلية تمويلها تنتهك قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

 

ووفقا لما نشره موقع بوليتيكو، استشهدت رابطة الدوري الإسباني في بيان يوم السبت بلائحة الإعانات الخارجية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، والتي تضع قيودًا على شركات الاتحاد الأوروبي التي تتلقى أموالًا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما يؤدي ذلك إلى تشوهات في السوق.

 

ووفقا لما نشره الموقع، فمنذ عام 2011، أصبحت شركة باريس سان جيرمان مملوكة لشركة قطر سبورتس انفستمينت، وهي شركة تابعة للصندوق السيادي للحكومة القطرية.

 

يزعم الدوري الإسباني أن استثمار قطر في النادي منح باريس سان جيرمان ميزة غير عادلة. وتزعم الشكوى أن باريس سان جيرمان يستخدم الإعانات الأجنبية التي تقدمها قطر للتعاقد مع كبار اللاعبين والمدربين بشكل يفوق إمكاناته في ظروف السوق العادية. 

 

وذكر البيان أن هذه التصرفات يمكنهم من تعزيز أدائهم الرياضي، وكذلك التأثير على قدرة الأندية المنافسة على التعاقد مع اللاعبين. 

 

وأضافت الرابطة أنها تثق في عمل المفوضية الأوروبية لمعالجة تشوهات السوق المزعومة، والتي قالت إنها تلحق ضررا خطيرا بالنظام البيئي الرياضي. 

قطر FIFA قطر أخبار باريس سان جيرمان

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