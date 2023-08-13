عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يدعم منتخب الناشئين رغم خسارة برونزية كاس العالم لليد بكرواتيا

صدى البلد

 

 

أثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي الأداء البطولي لمنتخبنا الناشئين في اليد، قائلًا : "كل الفخر والاعتزاز بأبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت ١٩ سنة، للأداء البطولي والمتميز في كأس العالم بكرواتيا والجهد المبذول خلال مباريات البطولة".

 

واستكمل الوزير : "صنتعم مجدًا وتاريخًا كبيرًا، نتنظر منكم الكثير من الجهد خلال المرحلة المقبلة، وصولًا للمنتخب الأول واستكمال الإنجازات علي المستوي العالمي".

 

وكان منتخبنا لكرة اليد تحت ١٩ سنة قد خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب كرواتيا صاحب الأرض والجمهور في مباراة امتدت لأوقات إضافية.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي استمرار الدولة المصرية ممثلة في الوزارة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي، مشيرًا أن خسارة شبابنا الميدالية البرونزية لا تقلل أبدًا من قيمة الجهد المبذول.

 

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي تمتع بها لاعبو منتخبنا ، والتي انعكست علي أداء سير كافة المباريات التي  خاضها خلال منافسات كأس العالم لليد تحت ١٩ عامًا، معبًرا عن شكره وتقديره وامتنانه لتفاني أبطال المنتخب في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.

الانتصارات أشرف صبح اضة الشباب والرياضة الرياضة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

قبل الزواج .. 35 سؤال يجب معرفة إجابتها من شريكك

وزير الدفاع الفرنسي: أكملنا التدريب العسكري لستة آلاف جندي أوكراني

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

الفئات المحرومه والمستثناه من صرف المعاش

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الابيض

أول تعليق لـ«كلوب» بعد غضب صلاح من تبديله في مباراة ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص فيتامين د و كيفية تعويضه بالأطعمة

طولها يقترب من 2 متر.. سمكة قرش ضخمة تثير فزعا في بريطانيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ