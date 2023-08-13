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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير من علاقة انتشار أسماك القرش بارتفاع درجات الحرارة في هذه الدولة

تحذير من علاقة أسماك
تحذير من علاقة أسماك القرش بارتفاع دراجات الحرارة

كشفت الأبحاث التي أجراها العلماء عن وجود علاقة بين التغييرات في توزيع وتوقيت تواجد أسراب أسماك القرش، خاصة النمرية، والظاهرة المستمرة لارتفاع درجة حرارة المحيط على المدى الطويل.

حذر مجموعة من العلماء من أن ارتفاع دراجات الحرارة قد يتسبب في زيادة تدفق أسماك القرش نحو شواطئ المملكة المتحدة البريطانية. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار"، اليوم الأحد، فإنه مع ارتفاع درجات حرارة المحيط تهاجر أسماك القرش إلى مناطق جديدة بها مياه أكثر برودة كما يبقون فيها لفترات طويلة. 

تحذير من علاقة أسماك القرش بارتفاع دراجات الحرارة

تفاصيل 

ونبه العلماء أنه على من يصرعلى نزول الشواطىء هذه الفترة البقاء متيقظين لما يمكن أن يحيط بهم، مضفين: “أسماك القرش ليست الخطر الوحيد في المحيط، والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها ضمان سلامتك بنسبة 100٪ هي عدم دخول الماء على الإطلاق”. 

وفي سياق متصل، فقد حذرت روزي مور، عالمة الجيولوجيا من أن ارتفاع درجات حرارة البحر يجبر الحيوانات المفترسة على الابتعاد عن أماكنها التقليدية في نصف الكرة الجنوبي إلى المناخ الأكثر برودة في الشمال.

وقد تعرضت امرأة لهجوم وحشي في روكواي بيتش في مدينة نيويورك، الاثنين الماضي، مما تركها مصابة بجرح شديد في ساقها وفاقدة ما يقرب من 20 رطلا من جسدها في حالة حرجة.

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