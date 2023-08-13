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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس إدارة مركز تطوير الأداء

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير معوض مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع الخطة السنوية لبعض المكاتب التابعة لمركز تطوير الأداء الجامعي ومنها عقد الندوات التعريفية داخل الجامعة لجميع الهيئات الأجنبية المانحة في جمهورية مصر العربية لتقديم المنح الدراسية والمشاريع والبرامج البحثية المختلفة، وإعداد خطة سنوية / نصف سنوية للأنشطة والفعاليات بالأقسام العلمية والكلية أو المعهد، وتعريف الكليات المعنية بنشاط المكتب بالخدمات المقدمة لهم والداعمة لتطوير الأداء الجامعي والتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وتبني الأبحاث التي تخدم توجه الدولة المصرية والعالم.

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كما ناقش الاجتماع تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لرفع كفاءتهم في إعداد المشروعات البحثية التنافسية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع قطاع الصناعة وتوجيه البحث العلمي للجامعة نحو الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي وتحويل الأفكار إلي منتجات قابلة للتصنيع.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف ة المصرية هيئة التدريس والهيئة المعاونة جامعة بنى سويف جمهورية مصر العربية خدمة المجتمع وتنمية البيئة دراسات العليا والبحوث رئيس جامعه بني سويف رئيس جامعة مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الادارة اجتماع مجلس ء هيئة التدريس شئون الدراسات العليا والبحوث شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجلس الادارة منصور حسن رئيس جامعة بني سويف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

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