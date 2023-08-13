عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن جعفر رئيسا للغرفة التجارية بمحافظة بني سويف

صدى البلد

عقُدت اليوم، الأحد، جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، بحضور كامل تشكيل الغرفة المكون من 14 عضوًا، منهم 7 بالانتخاب و7 بالتعيين بقرار من وزير الصناعة والتجارة.

وانتهت جلسة الإجراءات باختيار هيئة المكتب لفترة ثانية من 2023 حتى 2027م، والتي تشكلت من: حسن جعفر رئيسًا، ومحمد دهشان نائب أول، وإسلام أبو دولة نائب ثان، ونهى الحميلي سكرتيرا عاما، وعصام هريدي أمين الصندوق، وأحمد الخشاب أمين الصندوق المساعد.

وكانت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، جرت في 18 يونيو الماضي، وشهدت منافسة بين 12 مرشحًا على 7 مقاعد بالانتخاب، وأسفرت عن فوز المرشحين: حسن عبد الوهاب جعفر وأحمد حسن الخشاب وإسلام عبد العظيم أبو دولة وعصام عصمت هريدي ومحمد حافظ دهشان ووليد حامد قرني ويحيى زكريا محمد.

عمل بني سويف تنظم جولة لممثلي إذاعة شمال الصعيد بمركز التدريب المهنى

محافظ بني سويف يعتمد تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

فيما قرر المهندس أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة، تعيين 7 أعضاء آخرين، هم: الحسين محمد علي براني، وعلى مصطفى على زايد، ومزيان نادر ظريف وهبة، ونهى خالد قايد الحميلي، وطلعت سعد عبد المنعم محمود، ووائل محمد يوسف محمد، ومحمد علي محمد حسن.

إدارة الغرفة التجارية التجارب التدريب اول حافظة بني سويف حسين محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

موضوعات متعلقة

عمل بني سويف تنظم جولة لممثلي إذاعة شمال الصعيد بمركز التدريب المهنى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

تفاصيل خطة ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل

رسميا.. تراجع سعر اليورو والاسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد

رئيس العربية للتصنيع: ندعم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف أعراض المتحور الجديد EG.5

بحضور 75 ألف مشجع.. كأس السوبر الألماني يروج لمقاصد مصر السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ