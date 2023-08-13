حسن جعفر رئيسا للغرفة التجارية بمحافظة بني سويف

عقُدت اليوم، الأحد، جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، بحضور كامل تشكيل الغرفة المكون من 14 عضوًا، منهم 7 بالانتخاب و7 بالتعيين بقرار من وزير الصناعة والتجارة.

وانتهت جلسة الإجراءات باختيار هيئة المكتب لفترة ثانية من 2023 حتى 2027م، والتي تشكلت من: حسن جعفر رئيسًا، ومحمد دهشان نائب أول، وإسلام أبو دولة نائب ثان، ونهى الحميلي سكرتيرا عاما، وعصام هريدي أمين الصندوق، وأحمد الخشاب أمين الصندوق المساعد.

وكانت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، جرت في 18 يونيو الماضي، وشهدت منافسة بين 12 مرشحًا على 7 مقاعد بالانتخاب، وأسفرت عن فوز المرشحين: حسن عبد الوهاب جعفر وأحمد حسن الخشاب وإسلام عبد العظيم أبو دولة وعصام عصمت هريدي ومحمد حافظ دهشان ووليد حامد قرني ويحيى زكريا محمد.

فيما قرر المهندس أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة، تعيين 7 أعضاء آخرين، هم: الحسين محمد علي براني، وعلى مصطفى على زايد، ومزيان نادر ظريف وهبة، ونهى خالد قايد الحميلي، وطلعت سعد عبد المنعم محمود، ووائل محمد يوسف محمد، ومحمد علي محمد حسن.