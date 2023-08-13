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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 230 درجة للعام الدراسي 2023/2024، حرصاً  على تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول  المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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جاء ذلك خلال لقائه  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،لاعتماد المذكرة التي تقدم بها،بشأن تخفيض الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2023/2022  بلغ  56283 طالباً وطالبة  فيما بلغ عدد الناجحين 51804 ،في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المديرية 345 فصلاً،بعد النزول بالحد الأدني للقبول بمقدار"3 درجات"، بجانب الموافقة على قبول الطلاب بمدارس "الخدمات" للثانوي العام بمجموع يقل"30 درجة"عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام

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