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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية مجانية لقرى محافظة بني سويف| تفاصيل

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أطلق حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بني سويف، قافلتين طبيتين بالمجان، على مدار اسبوع، بقريتي  البديني في مركز إهناسيا وصفط النور بمركز الفشن، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، في إطار الدور المجتمعي للحزب.


وتضمنت القافلتين صرف الأدوية بالمجان للمرضى، وإجراء التحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، حيث وقعت القافلتين الكشف الطبي على 1170 مواطن في القريتين، وسط اجراءات إحترازية.

 

في القافلة الطبية الأولى والتي أجريت بقرية صفط النور بمركز الفشن، جرى الكشف على 650 مواطنًا، في تخصصات : " الباطنة، الأطفال، عظام، الجلدية، والنساء " وسط إجراءات وقائية، فضلا عن إجراء تحاليل دم و طفيليات، وصرف الأدوية بالمجان، بحضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب.

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وفي القافلة الثانية، جرى توقيع الكشف الطبي على 520 مريضًا بقرية منشأة البديني بمركز إهناسيا غرب بني سويف، في ٥ تخصصات هي "الباطنة، والأطفال، عظام، والجلدية، والأسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء تحاليل دم و طفيليات، وصرف الأدوية.

وتضمنت فعاليات القافلة التي حضرها النائب علي بدر عضو مجلس النواب، وجرى تنظيمها بقرية منشأة البديني، تنفيذ لقاءات توعوية وتوجيهات صحية إرشادية للمترددين على القافلة عن الأمراض المعدية وغير المعدية وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

يأتي ذلك تحت إشراف النائب حسام العمدة امين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، والدكتور محمد بكري أمين الصحة بالحزب.

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