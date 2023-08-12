محافظ بني سويف: 135 مليون جنيه من المجتمع المدني لتحسين الخدمات ودعم الأولى بالرعاية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن المجتمع المدني شريك فاعل ومحوري في خطة المحافظة التنموية ،مشيرا إلى الدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في دعم جهود المحافظة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وكذا تحقيق التنمية المستدامة ،لاسيما أن بني سويف كانت سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي،والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"،بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية،لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل،لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن السويفي، وفق رؤية تنموية وخدمية مشتركة.



جاء ذلك خلال لقائه الأستاذة نهى محمدمدير التعاون الدولى والعلاقات العامة بالمحافظة، لاستعراض تقرير الربع الثاني من العام الحالي لعدد 10جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني (أبريل، مايو ، يونيو 2023)الخاص بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني، والتي زادت عن 135 مليون جنيها، واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في مجال البنية التحتيتة والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة،والتي تمثلت في قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحي وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها

وحسب التقرير ربع سنوي،بلغ إجمالي مساهمات جمعية الأورمان 57 مليون و725 ألف جينهاً،فيما بلغت مساهمات مؤسسة نهضة بني سويف 47 مليون و326 ألف جنيهاً، وبينما زاد إجمالي مساهمات مؤسسة مصر الخير عن 19 مليون و588 ألف جنيهاً، في حين وصل إجمالي مساهمات الهيئة القبطية الإنجيلية 4 ملايين و891 ألف جينهاً ، فيما ساهمت جمعية اكتفاء بقيمة 2 مليون و947 ألف جنيهاً ، بينما وصلت مساهمات مؤسسة الكرمة إلى مليون و240 ألف جينهاً ، وساهمت جميعة آيادي الخير بمبلغ 600 ألف جينها ،وجمعية الإخلاص القبطية بمبلغ 487 ألف جينهاً، وجمعية طريق الخير بقيمة 332 ألف جنيهاً ، وجمعية الشابات المسلمات بقيمة 293 ألف جنيها