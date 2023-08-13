محافظ بني سويف يوجه رؤساء المدن بالإهتمام بشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء المدن كل في مركزه، بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه في ضوء تكليفات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي بمديري إدارات وأقسام الوحدات المحلية ورؤساء القرى، كل في مركزه، لمناقشة ما تم إنجازه في كل إدارة وقرية وما تم تنفيذه من تكليفات أسبوعيا، وبحث شكاوى المواطنين، في إطار القانون والمتاح من إمكانيات، وسرعة عرض أي مشكلة في حالة عدم القدرة على الحل، مع إعلام المواطن بما تم تنفيذه، مؤكدا على أن معيار نجاح واختيار وبقاء رؤساء الوحدات المحلية هو النجاح في التعامل مع المشكلات والوعي الفعال مع التطورات سواء على المستوى المحلي أو القومي.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ في هذا الجانب، تم عقد العديد من اللقاءات على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، حيث التقى رؤساء المدن "أمس" مديري الإدارات بالوحدة المحلية ورؤساء المجالس القروية، كل في مركزه، ضمن اللقاء الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة جاء في مقدمتها، أهمية المتابعة الميدانية وتوفير الدعم الكامل للبدء في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين.

كما تم إعداد ومناقشة خطة العمل بكل وحدة محلية والمزمع تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، بملفات التقنين والتصالح والانتهاء من المتغيرات أولا بأول والإزالات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنظومة النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وترشيد استهلاك الكهرباء وتجهيز المشاتل لاستيعاب الأشجار ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق. بالإضافة إلى مناقشة ما تم تنفيذه من تكليفات خلال الأسبوع الماضي، والإجراءات المنفذة حيال الملاحظات التي رصدتها وحدات المتابعة والرصد الميداني والتفتيش الإداري خلال زياراتها لمتابعة الموقف الخدمي بالقرى والمصالح الحكومية.

وأكد رؤساء المدن كل في مركزه على تكليفات المحافظ بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة.