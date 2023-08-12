بنى سويف .. مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف جثة شخص مجهول الهوية توفي في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة

لقي شخص، مصرعه، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية أمام حديقة عابدين في مدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وجاري التعرف على هويته وبياناته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.