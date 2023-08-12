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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: 135 مليون جنيه من المجتمع المدني لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن المجتمع المدني شريك فاعل ومحوري في خطة المحافظة التنموية، مشيرا إلى الدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في دعم جهود المحافظة التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً.

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وأضاف أن المشاركة المجتمعية تساعد في تحقيق التنمية المستدامة ، لاسيما أن بني سويف كانت سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، الذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية،لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن السويفي، وفق رؤية تنموية وخدمية مشتركة
 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع نهى محمد مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة بالمحافظة، لاستعراض تقرير الربع الثاني من العام الحالي لعدد 10جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني (أبريل، مايو ، يونيو 2023)الخاص بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني، التي زادت عن 135 مليون جنيها، واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في مجال البنية التحتية والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، التي تمثلت في قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحي وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها

وبحسب التقرير الربع سنوي، بلغ إجمالي مساهمات جمعية الأورمان 57 مليون و725 ألف جينه، بينما بلغت مساهمات مؤسسة نهضة بني سويف 47 مليون و326 ألف جنيه، وزاد إجمالي مساهمات مؤسسة مصر الخير عن 19 مليون و588 ألف جنيه، في حين وصل إجمالي مساهمات الهيئة القبطية الإنجيلية 4 ملايين و891 ألف جينه، فيما ساهمت جمعية اكتفاء بقيمة 2 مليون و947 ألف جنيه، بينما وصلت مساهمات مؤسسة الكرمة إلى مليون و240 ألف جينه، وساهمت جميعة آيادي الخير بمبلغ 600 ألف جينه ، وجمعية الإخلاص القبطية بمبلغ 487 ألف جينه، وجمعية طريق الخير بقيمة 332 ألف جنيه ، وجمعية الشابات المسلمات بقيمة 293 ألف جنيه.

 

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