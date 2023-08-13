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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف .. غلق مركز حضانات بدون ترخيص بالواسطى

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن   المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة  بمركز ومدينة الواسطى، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك ، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

حيث تمكنت الحملة من ضبط مركز حضانات يعمل بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم عمل محضر إثبات حاله وغلق وتشميع المركز، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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