جمعية المدارس الخاصة: الوزارة تحدد المصروفات.. و«الدولية» ليست كلها بالدولار

أكد المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدراس الخاصة، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعليم الخاص، مضيفا أنه يوجد قانون يتم التعامل به في المدارس الخاصة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المصروفات الدراسية تحددها الوزارة وليست المدرسة، لافتا إلى وجود كتاب دوري تقوم الوزارة بتوزيعه سنويا على المدارس الخاصة يشمل كل ما يخص العام الدراسي.

وشدد على ضرورة أن يحصل كل ولي أمر طالب على إيصال بقيمة المصروفات الدراسية، مناشدا أولياء الأمور بالحفاظ على المدارس الخاصة كونها المنظومة الأنجح في التعليم.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم، أكد أن الفترات المقبلة سيتم العمل على تذليل العقبات التي تواجه التعليم الخاص، مبينا أن الطالب في المدرسة الخاصة يحصل على حقه تعليما في نواتج التعلم ومساعدته في القدرة على التفكير والابتكار.

وتحدث عن المدارس الدولية وتحصيل المصروفات بالنقد الأجنبي، مؤكدا أن ليس كل المدارس الدولية تحصل على المصروفات بالدولار، وعددها قليل جدا ومحدود وتقدم أيضا تعليما جيدا، مقارنة بالسناتر التي لا تقدم تعليما جيدا.