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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصربي فوسيتش يرفض إضفاء الشرعية على زواج المثليين

رئيس صربيا
رئيس صربيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش يوم الأحد إنه لن يوقع أي قوانين بشأن زواج المثليين أو غير ثنائي الجنس طالما أنه رئيس الدولة.
وقالت فوسيتش على الهواء في التلفزيون الصربي: 'لن أوقع وثيقة تعترف بأي جنس آخر غير الذكر والأنثى ، أو الانسيابية بين الجنسين ، عندما يقول شخص إنه يشعر بأنه ذكر أو أنثى في أوقات مختلفة'.
وقال أيضا إن رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش تؤيد مثل هذه الأفكار ، بما في ذلك تقنين الزواج للأزواج من نفس الجنس.
وقال فوتشيتش: 'ما دمت رئيسا ، فإن [إضفاء الشرعية على الجنسين والزواج من نفس الجنس] سيظل محظورا' ، مضيفا أن المجتمع الصربي تقليدي.
وقال فوسيتش إن صربيا تعرضت لانتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب موقفها المحافظ ، وأشار إلى أنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.
في تعليقات سابقة حول هذه المسألة ، قالت برنابيتش ، أول رئيسة وزراء في صربيا ومثلي الجنس بشكل علني ، إنها لن تشارك أبدًا الرأي القائل بأن مجتمع المثليين ضد 'تقاليد وقيم' المجتمع الصربي.

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