سامح فكري قائما بأعمال عميد معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قرارا بقيام الدكتور سامح فكري سلامة بأعمال عميد معهد النباتات الطبية والعطرية حتى 31/7/2024.

يذكر أن الدكتور سامح أبو زيد أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة، حيث حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدلية جامعة طوكيو باليابان.

كما عمل كباحث بعد الدكتوراه في المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية ، تحت إشراف الأستاذ الدكتور M.I. Choudhary. يعمل كعضو هيئة تدريس بمختلف الجامعات منذ مارس 2005، وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذية في ديسمبر 2016 عمل كباحث زائر في مختبر الدكتور جويدو باولي بجامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشرف على 28 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجالات عزل واستجلاء التركيب الكيميائي واختبار الفاعلية الحيوية للمركبات النباتية الطبيعية وإنتاج النباتات الطبية باستخدام تقنيات جديدة للزراعة المائية والأكوابونيك.