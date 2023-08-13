عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سامح فكري قائما بأعمال عميد معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قرارا بقيام الدكتور سامح فكري سلامة بأعمال عميد معهد النباتات الطبية والعطرية حتى 31/7/2024.

يذكر أن الدكتور سامح أبو زيد أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة، حيث حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدلية جامعة طوكيو باليابان.

رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس إدارة مركز تطوير الأداء

بني سويف .. غلق مركز حضانات بدون ترخيص بالواسطى

كما عمل كباحث بعد الدكتوراه في المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية ، تحت إشراف الأستاذ الدكتور M.I. Choudhary. يعمل كعضو هيئة تدريس بمختلف الجامعات منذ مارس 2005، وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذية في ديسمبر 2016 عمل كباحث زائر في مختبر الدكتور جويدو باولي بجامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشرف على 28 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجالات عزل واستجلاء التركيب الكيميائي واختبار الفاعلية الحيوية للمركبات النباتية الطبيعية وإنتاج النباتات الطبية باستخدام تقنيات جديدة للزراعة المائية والأكوابونيك.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المتحدة الأمريكية الماجستير والدكتورا الماجستير والدكتوراه الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكي النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف جامعة بنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس إدارة مركز تطوير الأداء

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 14 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 50 الف جنيه اركب سيارة فرنساوى

الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم الدوري الإلمانى.. تفاصيل

أشياء كان يفعلها النبي قبل النوم.. الإفتاء تحددها بـ7 أمور فكم تعرف منها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح الأطفال الأيتام..صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

تحذير من علاقة انتشار أسماك القرش بارتفاع درجات الحرارة في هذه الدولة

طريقة عمل كيكة الرواني

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ