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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متمردو النيجر يطلبون المساعدة من غينيا .. تقرير

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام اليوم الأحد، أن المتمردين الذين يديرون النيجر طلبوا من غينيا خلال رحلة إلى عاصمتها كوناكري تعزيز الدعم لبلادهم وهي تتجه نحو صراع مع الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا.


أفادت محطة 'آر تي جي' الغينية أن كبير مفاوضي النيجر موسى سالاو بارما شكر الحكومة الغينية على مساعدتها وحثها على زيادة الدعم في ضوء التحديات التي يواجهها الانقلابيون.
 

وكانت غينيا أول دولة تدعم الجيش النيجيري بعد أن أطاحت بالرئيس المدعوم من فرنسا محمد بازوم في أواخر يوليو وعينت حكومة انتقالية.
 

واتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في قمة يوم الخميس على نشر قوة عسكرية في النيجر بعد انتهاء مهلة سبعة أيام للمتمردين لإعادة بازوم كرئيس للبلاد في نهاية الأسبوع الماضي.
 

وحدث استيلاء عسكري على النيجر في 26 يوليو وأطيح بالرئيس محمد بازوم واحتجزه حارسه بقيادة تشياني. أغلق المجلس الوطني المؤقت لحماية الوطن حدود البلاد متجاهلاً الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا ، مستعمرها السابق.

وبعد الاستيلاء، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جميع المساعدات المالية للنيجر ، وجمدت أصول المتمردين وفرضت حظرا على الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد ، وكذلك أغلقت جميع الحدود.

كما أمهل التنظيم القادة العسكريين أسبوعا واحدا لإعادة بازوم واستعادة النظام ، ملمحا إلى أنه سيلجأ إلى التدخل العسكري خلافا لذلك. 

وانتهت مهلة الإنذار يوم الأحد الماضي. وأعلنت المنظمة ، الخميس ، بعد قمة طارئة ثانية ، تفعيل قوة احتياطية متعددة الجنسيات لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وقد أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن دعمهما لقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

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