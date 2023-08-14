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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ملفتة.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها على البحر

صدى البلد


شاركت الفنانة الهام شاهين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام خلال عطلتها الصيفية.


 

وظهرت الهام شاهين، باطلالة  جريئة ومثيرة للجدل كشفت عن اناقتها وجمالها مرتدية فستانا باللون الفوشيا ونسقتمعه حذاء باللون الابيض.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وكانت الفنانة الهام شاهين ، تعرضت لبعض الانتقادات من قبل خلال تواجدها ب منتدى الإعلاميات العرب وندوة عن دورالإعلام الرقمى فى دعم و تعزيز مشاركة المرأة مجتمعيا.


 

حيث أثارت إلهام شاهين الجدل من خلال إطلالتها الجريئة التى عرضتها لبعض الانتقادات من رواد السوشيال ميديا ،حيث ظهرت مرتدية توب شفاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

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اطلالة ملفته إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين فنانة إلهام شاهين لفنانة إلهام شاهين

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