عمر عبدالعزيز: صعب اتعاون مع كريم عبدالعزيز ونفسي اخرج فيلم بطولة "الكدواني"

أكد المخرج عمرعبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية صعوبة التعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز رغم انه ابن اخيه قائلا: انا افكاري تناسب الجيل اللي من سني، ولكن اتمني ان ارى عمل فني يجمع بين المخرج محمد ياسين والفنان كريم عبدالعزيز، هيكون عمل رائع.



واضاف في لقاء مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc سعيد جدا بنجاح كريم عبدالعزيز مع كريم محمود عبدالعزيز، لان ابن محمود عبدالعزيز اكتشافي وابني وانا اللي قدمته، ممثل كويس جدا ولما ينضج هيكون افضل، وكنت بقول لوالده انه احسن منك في سنه.



وعن سؤال عن بطل يتمنى العمل معه قال "نفسي اعمل فيلم لماجد الكدواني ممثل كويس جدا وصلصال تقدر اوظفه في اي سن، ممكن يقوم بدور 35 سنة ، وممكن 55، وعندي موضوعين نفسي اشتغل معاه بجد، اسمه وكمان في مصطفي خاطر كوميديان شاطر وبحبه جدا وشكله مقبول ويقدر يضحك.



