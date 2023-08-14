التضامن: هناك منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية والدولة تعمل على التوسع فيها.. فيديو

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، أن هناك منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية والدولة تعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية.

وقالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، خلال لقائها ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدولة عملت على إصلاح والتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية بدءا من الإصلاح التشريعي".

وأضافت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن،: " الدولة المصرية غيرت في سياسات الحماية التقليدية وبدأت في الحماية من أجل التمكين"، مشددة على أهمية العمل في مجموعة متكاملة تضم المجتمع المدني والخاص.

